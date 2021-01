Pentru prima oară după mult timp îl vedem pe Justin fără tatuaje, care au fost complet acoperite de machiaj. Videoclipul "Anyone" a strâns peste 13 milioane de vizualizări în 48 de ore şi este deja cel mai mare hit din ultima lună. Justin Bieber ne prezintă în acest videoclip acensiunea unui tânăr star în lumea boxului. Vedem KO-uri perfecte, dar şi multă muncă şi dăruire, antrenamente intense şi momente speciale alături de iubită. E o veritabilă poveste de "Rocky", dar ceva mai romanţată şi mai puţin sângeroasă.

Mesajul piesei e mai degrabă despre susţinerea acordată de jumătatea boxerului la fiecare luptă, decât despre puterea campionului solitar. Iubita protagonistului din clip este superba actriţă Zoey Deutch, iar cei doi au colaborat sub bagheta regizorului Colin Tilley. Pe Zoey o cunoaştem din serialul Netflix "The Politician", dar şi din "Zombieland Double Tap" sau "Why Him?" cu James Franco. A apărut şi în videoclipul lui Ed Sheeran "Perfect".

Single-ul a debutat imediat după reprezentaţia de anul nou a lui Bieber, concertul sponsorizat de operatorul de telefonie T-Mobile. Iată şi mesajul transmis de muzician odată cu lansarea acestei piese:

Muzica ne-a ajutat să trecem prin atât de multe în acest an şi pentru mine personal a fost vindecătoare şi transformatoare. "Anyone" este o piesă specială, plină de speranţă şi cu rol de imn. Dă tonul unui an nou mai luminos, plin de speranţă şi posibilităţi.

Spectacolul lui Justin din noaptea de Revelion a fost unul special, fiind primul său concert integral din 2017 încoace. Artistul şi-a lansat cel mai nou LP în februarie 2020, "Changes", exact când lumea începea să fie stăpânită de pandemie şi pesimism. Discul a obţinut 3 nominalizări la premiile Grammy, inclusiv "Cel mai bun album pop vocal", dar şi "Cea mai bună reprezentaţie solo" (pentru "Yummy") şi "Cea mai bună reprezentaţie duo/grup pop" (pentru "Intentions" alături de Quavo).

Nu uităm şi că Bieber a cochetat cu muzica country, prin colaborarea cu Dan + Shay "10,000 Hours", care s-a lăsat la rândul său cu o nominalizare la Grammy.