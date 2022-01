Johnny Made This X Matteo X Jo X Juno - Rumba

Scrisă de Johnny Made This, Juno, JO alături de Andreea Dragu și FED, "Rumba" este despre dragoste, prietenie, momente petrecute împreună, dar și despre acele seri grozave în care distracția și dansul par să nu se oprească niciodată, iar videoclipul surprinde prin imagini esența piesei.

Johnny Made This: "Cred mult în piesa asta și sper să ajungă la cât mai multă lume"

"Mă bucur mult că am lansat acest single, este unul dintre preferatele mele din repertoriul meu. Am lucrat cu mulți oameni și am avut ocazia să le înțeleg vibe-urile, însă cu Matteo, JO și Juno a fost de-a dreptul special! Cred mult în piesa asta și sper să ajungă la cât mai multă lume și să se bucure de ea așa cum o facem și noi!", povestește Johnny Made This despre "Rumba".

JO este una dintre cele mai apreciate voci din România, care ajunge mereu la inimile fanilor cu melodiile sale. Printre cele mai recente piese ale artistei se numără "Mă mai ia" (alături de Juno), "Vocea ta", "Dorul", "Ploaie de vară" și "Ziua lu' Ioana", prima ei piesă trap.

Johnny Made This, producătorul din spatele unora dintre cele mai populare piese românești, a colaborat până în prezent cu artiști precum Mandinga, Matteo, Theo Rose, FED, Serena, Andrei Bănuță, Gabi Bagu și Medeea pentru single-uri precum "Reina", "Molotov", "Ultimul Păcat", "E Prea", "Inima e vina ta", "Crazy 'Bout You" și "You Got That".

Cu 154 de milioane de vizualizări pe YouTube pentru hitul "Panama", Matteo și-a creat un fan base foarte mare de-a lungul timpului. Succesul său a atins culmi fabuloase în 2019, când artistul a fost nominalizat la Ku Asian Music Awards, cunoscut și sub numele de Cool Music Asia Festival Awards. Matteo a câștigat și premiul Best Overseas Artist.

Juno s-a făcut remarcat în serialul TV "Profu", unde a cucerit publicul cu talentul său artistic. Cea mai recentă piesă lansată ce a cucerit clasamentele muzicale se numește "Două inimi" și este o colaborare de succes cu Raluka.