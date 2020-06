"You Do You" este extras de pe noul album "Look For The Good", pe care Jason Mraz îl va lansa pe 19 iunie.

Jason Mraz a lansat albumul de debut "Waiting for My Rocket to Come" în 2002, iar în 2005 "Mr. A-Z", un proiect care a dobândit un mare succes. Albumul s-a clasat pe locul 5 în Billboard 200 și a fost vândut în peste 100,000 de copii în America. În 2008, Mraz a lansat cel de-al treilea album, "We Sing. We Dance. We Steal Things", care a debutat pe locul 3 în Billboard 200. De pe acesta a fost extras și cel mai cunoscut hit al său, "I'm Yours", care a stat 76 de săptămâni pe locurile fruntașe în Hot 100.

Muzica lui Jason Mraz a reușit să aducă împreună oamenii din toate colțurile lumii. Mraz a început să cânte în cafenelele din San Diego și a devenit cunoscut pentru mesajele pozitive și încărcate de emoție, pentru cântările live pline de viață, dar și pentru eforturile sale constante de a transforma lumea din jur într-un loc mai bun. De-a lungul timpului, hiturile sale au invadat radio-urile comerciale și au obținut numeroase distincții și trofee importante în spații culturale și geografice diverse. Artistul american a primit 6 nominalizări și 2 premii Grammy, a câștigat premiile Teen Choice și People’s Choice și a susținut concerte sold-out în amfiteatrele și arenele din toate colțurile lumii.