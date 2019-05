Compus împreună cu Davide Rossi, Pedro Vito și Sebastian Sternberg, noul single ”Love Is On The Line” a fost înregistrat în Roma, în studioul reputatului compozitor italian Ennio Morricone.

”Am avut o idee nebunească cu acest album”

Acolo s-a născut, de altfel, și noul său album, ”Singing to Strangers”, Jack Savoretti povestind ce l-a inspirat într-un interviu acordat lui Ken Bruce de la BBC.

”Am avut o idee nebunească cu acest album. Nu am vrut să-l fac așa cum le-am făcut pe celelalte, am vrut să fac ceva diferit. Și m-a obsedat o idee ciudată de a-l face în Roma. E un studio foarte frumos acolo, care i-a aparținut lui Ennio Morricone. Tatăl meu a fost actor în Italia, în anii '60 - '70, a fost în filmul original ”Zorro”, și am crescut uitându-mă la aceste filme vechi, cu soundtrack-uri incredibile. Mă refer la Ennio Morricone, Nino Rota. Și am fost inspirat mereu de genul acesta de muzică. Așa că în loc să încerc să o imit într-un studio din Londra, mi-am luat toată echipa și trupa, ne-am urcat într-un avion și am plecat în Roma pentru 10 zile și asta e ce s-a întâmplat”, a detaliat Jack Savoretti.

Albumul ”Singing to Strangers” a fost lansat pe 15 martie și a debutat pe prima poziție în topul discurilor din UK. Materialul include și duetul său cu Kylie Minogue, ”Music's Too Sad Without You”.

Primul album Jack Savoretti a apărut pe piață în 2007. ”Between the Minds” a debutat pe locul 5 în UK Indie Charts, în 2009 apărând albumul ”Harder Than Easy”, înregistrat în legendarul studio al lui Jackson Browne împreună cu membri ai trupei lui Tom Waits. Au urmat discurile ”Before the Storm” (2012), ”Written in Scars” (2014) și ”Sleep No More” (2016).