Jack Savoretti ne demonstrează că nu e nevoie de un buget de mii de euro pentru a realiza un videoclip de impact. Filmat cel mai probabil cu telefonul, noul clip ”Greatest Mistake” evidențiază urgența și forța mesajului transmis.

”Am vrut să vă arăt că uneori trebuie să-i arătăm persoanei pe care o iubim cât de mult o iubim stând pe marginea unui deal și alergând cât de tare putem pentru a o vedea Acesta este totodată debutul meu ca regizor!...și în calitate de cameraman....și stilist...și editor”, a declarat Jack Savoretti.

Albumul ”Singing to Strangers”, ce include piesa ”Greatest Mistake”, a fost lansat pe 15 martie și a debutat pe prima poziție în topul discurilor din UK. Materialul include și duetul său cu Kylie Minogue, ”Music's Too Sad Without You”.

Primul album Jack Savoretti a apărut pe piață în 2007. ”Between the Minds” a debutat pe locul 5 în UK Indie Charts, în 2009 apărând albumul ”Harder Than Easy”, înregistrat în legendarul studio al lui Jackson Browne împreună cu membri ai trupei lui Tom Waits. Au urmat discurile ”Before the Storm” (2012), ”Written in Scars” (2014) și ”Sleep No More” (2016).