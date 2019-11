INNA continuă să surprindă şi după ce a lansat un album în limba spaniolă, "Yo", acum cochetează cu franceza pe "Bebe". Aceasta este o melodie cu un vibe melancolic, iar Vinka contribuie cu o parte de pop glam cosmopolit. Videoclipul alternează între party-uri underground la metrou cu modele heroin chic şi imagini alb-negru în care protagoniştii defilează în haine inedite.

INNA are cea mai interesantă ţinută, amintind de o Cleopatra meets Scufiţa Roşie în interpretarea din 2019. Vinka are ochelari supradimensionaţi posh şi bling-ul specific rapperilor la gât. "Bebe" este o piesă în limba franceză și engleză compusă de artistă cu Vinka, Marco & Seba și Theea Miculescu și produsă de Marco&Seba. INNA a mai colaborat cu aceşti producători la hituri ca "Ruleta", "Nirvana", "Yalla", dar şi "Hot", "Sun Is Up" sau "Gimme Gimme".

Videoclipul cel nou a fost filmat şi regizat de către NGM Creative (Bogdan Păun şi Alexandru Mureşan), iar de producţie s-a ocupat Loops Production. Despre acest release INNA a declarat următoarele:

Am compus Bebe într-o zi într-o sesiune spontană la studio, linia a ieșit imediat, refrenul și conceptul la fel, totul s-a legat foarte bine și apoi am continuat să lucrez piesă cu Vinka, Theea și Marco&Seba. Îmi place mult cum a ieșit, Vinka se integrează perfect în vibe-ul piesei. Enjoy!

Vinka, pe numele său real Veronica Luggya este o artistă de 25 de ani din Uganda, care a semnat recent un contract cu Sony Music Africa. Cântăreaţa a venit în România pentru filmarea acestui clip, dar şi pentru a participa la The Artist Awards.

2019 a fost un an de succes pentru INNA, a cărei piesa "Tu Manera" va răsună în coloana sonoră a jocului Need for Speed Heat, care va debuta pe 8 noiembrie. Tot în acest an melodia sa "Sin Ti" s-a auzit într-un serial Netflix, "Elite". Artistă a lansat recent INNAMag, propria revista online, unde aceasta scrie despre oameni dragi, pe care îi respectă, dar şi lucruri pe care le recomandă. Împărtăşeşte şi experienţe de pe tot globul.