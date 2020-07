Piesa "Vara asta (pe Tik Tok)" face parte dintr-un proiect retro, inspirat din hiturile anilor 2000. Ilinca și Cleopatra au făcut tot ce le-a trecut prin cap și au colaborat pentru muzică și versuri cu Laurențiu Duță, Mihai Cătălin Tamazlicaru, Alexandru Ioan Antonescu și Răzvan Dediu.

"«Vara asta (pe Tik Tok)» este o piesă fresh și cool, iar faptul că eu și Cleopatra suntem tinere și pline de energie pozitivă completează starea piesei perfect. Am cunoscut-o pe Cleo abia în ziua filmării videoclipului și ne-am înțeles de minune de la început. Am avut o chimie instantă și ne-am distrat filmând toate cadrele împreună. Mă bucur în primul rând că am câștigat o nouă prietenă și pentru că avem această piesă împreună , care sper să vă dea și vouă același vibe fun pe care mi-l dă mie. Și stați aproape, pentru că mai urmează și alte piese din proiectul #retro", mărturisește Ilinca Băcilă.

"Colaborarea cu Ilinca a apărut spontan, am primit piesa și câteva zile mai târziu am înregistrat-o, apoi am filmat clipul în București cu regizorul Alex Ceaușu. M-am distrat la filmări, a fost fun. Piesa îmi dă un vibe foarte pozitiv și plin de viață și mă bucur tare mult că am colaborat cu Ilinca, e o fată minunată și sper să nu fie ultimul feat împreună", adaugă Cleopatra Stratan.