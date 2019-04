După o pauză de câțiva ani, Hozier a revenit în atenția publicului cu două lansări: EP-ul "Nina Cried Power" (septembrie 2018) și albumul de studio "Wasteland, Baby!" (martie 2019). Acesta din urmă este un melanj de rock, gospel, folk și soul, discul conținând 14 melodii, la care Hozier a lucrat împreună cu producătorii Markus Dravs, Rob Kirwan și Ariel Rechtshaid.

După ce anterior Hozier a lansat un lyric video pentru piesa "Almost (Sweet Music)", acum a venit momentul să ne bucurăm și de un videoclip ce completează perfect tema melodiei. În vizualul regizat de Blythe Thomas, putem vedea diferite personaje ce, fie cântă la instrumente muzicale, fie dansează. Nucleul este reprezentat de muzică, de întregul univers pe care aceasta îl creează și care se manifestă în feluri variate. Hozier este, de asemena, prezent în videoclip, cântându-și piesa - un tribut adus unora dintre cei mai mari cântăreți de jazz (Ella Fitzgerald, Charlie Parker, Chet Baker, Ray Charles sau Louis Armstrong).

"Am fost nerăbdător să îndrept atenția asupra unei categorii de muzică care m-a influențat în primii ani. Este și o modalitate prin care le pot oferi fanilor mai tineri niște repere pe care să le urmeze în drumul descoperirii acestor cântece. Și este, de asemenea, un fel de rămas bun, o modalitate de a face o inventariere a tuturor lucrurilor care merită prețuite, dar ar putea fi pierdute" a declarat Hozier despre "Almost (Sweet Music)" într-un interviu acordat publicației Entertainment Weekly.com

"Wasteland, Baby!" va mai include şi trei piese preluate de pe "Nina Cried Power". E vorba despre "Shrike", "Movement" și "Nina Cried Power. Artwork-ul materialului poartă semnătura lui Raine Hozier-Byrne (mama sa), artista care s-a ocupat și de coperta albumului de debut, "Hozier".

Tracklist "Wasteland, Baby" - Hozier:

Nina Cried Power (Featuring Mavis Staples) Almost (Sweet Music) Movement No Plan Nobody To Noise Making (Sing) As It Was Shrike Talk Refined Be Dinner & Diatribes Would Sunlight Wasteland, Baby!

Hozier va promova albumul "Wasteland, Baby!" în cadrul unui turneu mondial. Acesta cuprinde concerte în America și Europa. Fanii europeni au oportunitatea de a-l vedea live începând cu luna august, în Danemarca, Norvegia, Belgia, Germania, Polonia, Austria, Franța, UK.

Hozier a ajuns cunoscut la nivel internațional odată cu lansarea piesei "Take Me To Church". Melodia a fost certificată de cinci ori cu platină în SUA, fiind de asemenea nominalizată la Grammy în categoria Piesa Anului.