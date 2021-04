La întâlnirea dintre speed metal şi power metal se află fix Helloween cu piesa "Skyfall". Artiştii din trupă se transformă în personaje îmbrăcate în armuri cosmice, în stil Iron Man şi iau contact cu o civilizaţie extraterestră. Vedem OZN-uri, creaturi cu ochi migdalaţi, chitarişti înconjuraţi de un câmp de energie şi o super reuniune a marilor voci Helloween. Grupul german power metal va lansa albumul "Helloween" pe 18 iunie, iar "Skyfall" este primul single de pe LP.

De această dată formaţia cântă într-un lineup clasic extins, care implică 3 solişti ce au colaborat cu formaţia pe parcursul anilor. Noul single are 7 minute şi jumătate în varianta "Video Edit", dar versiunea de pe album va fi de 12 minute. Ea a fost compusă de către Kai Hansen, cofondatorul, solistul şi chitaristul Helloween, care a părăsit trupa în 1988. A revenit totuşi în 2017, alături de solistul clasic Michael Kiske. Pionerii power metal-ului nemţesc testaseră apele cu o piesă de reuniune încă din 2017, "Pumpkins United".

Se întâmplă rar să auzim 3 solişti pe o piesă metal şi vine în minte aici super grupul Killer be Killed, care are tot 3 solişti. În cazul Helloween cântă la voce Hansen, Kiske şi Deris, a căror sinergie şi fuziune vocală este admirabilă şi se potriveşte neaşteptat de bine. "Helloween" este primul album din 2015 încoace. Atunci apărea "My God-Given Right". Artwork-ul noului LP este creat de către artistul Eliran Karton, care a mai colaborat cu Hatebreed, Soulfly, Testament, Iced Earth şi Sodom.

Iată tracklist-ul noului material discografic:

01. Out For The Glory

02. Fear Of The Fallen

03. Best Time

04. Mass Pollution

05. Angels

06. Rise Without Chains

07. Indestructible

08. Robot King

09. Cyanide

10. Down In The Dumps

11. Orbit

12. Skyfall

Proiectul "Pumpkins United" a implicat şi un turneu, care l-a adus pe Kiske pentru prima oară alături de Helloween din 1993 încoace. Şi Hansen a apărut la diferite concerte şi festivaluri pe parcursul anilor, chiar dacă părăsise trupa în 1988. Acest mega lineup a ajuns inclusiv în România în 2017, cu un concert în decembrie la Romexpo.