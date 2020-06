A trecut ceva vreme de la ultima piesă lansată de Guess Who, dar artistul se revanşează cu noul track "De Acasă". Negativul psihedelic şi plin de sintetizatoare cu sound SF aminteşte de creaţiile lui Silent Strike sau de o coloană sonoră realizată de Massive Attack. Guess Who nu mai atacă hip-hop-ul alternativ, nici trap, ci a creat mai degrabă un soi de trip-hop întunecat şi meditativ.

Videoclipul e ceva deosebit faţă de creaţiile clasice autohtone. Este regizat de Ionuţ Trandafir (Trandafilm) şi prezintă un protagonsit închis într-un spaţiu limitat de câteva zeci de metri pătraţi. E acea senzaţie trăită de noi toţi pe durata izolării provocate de pandemie. În ciuda faptului că este închis în acest spaţiu limitat, cel din clip dansează, se frământă şi nu are stare. Duce o luptă cu sinele său şi îşi face o recapitulare internă a păcatelor în faţa oglinzii din baie.

Clipul include şi o secţiune SF, în care personajul nostru creează o fereastră imaginară mov din laser şi învaţă să trăiască într-o lume imaginară, nu reală. Guess Who transmite în versuri un mesaj despre cumpătare, despre răbdare şi despre dorinţa de a rămâne acasă şi nu de a fugi la primul obstacol în alte ţări. Clipul a fost postat pe canalul oficial YouTube Okapi Sound, un label care a încercat să aducă în România o nouă direcţie pentru hip-hop-ul autohton.

Include în lista colaboratorilor nume mari precum Grasu XXL, Maximilian, Guess Who şi are peste 1 milion de abonaţi, dar şi peste 300 de milioane de vizualizări. Printre piesele lansate de Guess Who în ultimii ani se numără "Sus", colaborare cu Grasu XXL, dar şi "Timp" şi "Cupidon", colaborare cu Irina Rimes. În toamna anului 2018 Guess Who şi Grasu XXL lansau albumul "În Labirint", cu un concert de promovare la Arenele Romane.