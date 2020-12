"Last December" e prima piesă Good Charlotte din ultimii 2 ani, de la debutul albumului "Generation RX". Componenţii trupei au mai apărut pe diferite colaborări în ultimii ani, într-un puseu de creativitate asociat cu revirimentul unui curent nostalgic care a tot scos în faţă trupe ca Blink-182, The Offspring şi alte grupuri punk rock şi punk. Anul 2020 a fost unul dificil, dar şi unul aniversar pentru Good Charlotte, care a împlinit 20 de ani de la lansarea LP-ului de debut.

De altfel şi noul single e văzut de fondatorul formaţiei, Benji Madden ca un tribut pentru aceste două decenii de muzică. Iată ce a declarat artistul:

În 2020 este aniversarea de 20 de ani a albumului nostru ce poartă numele trupei şi ne-a făcut să simţim că vrem să lansăm ceva pentru acei fani care au pornit în acest drum alături de noi. Sărbătorile pot fi o perioadă dificilă. Să ne gândim la cei pe care i-am pierdut şi să ne fie dor de momentele care au trecut pe lângă noi este clar o parte a bucuriei şi melancoliei. Această piesă ne "vorbeşte" despre ambele laturi ale sentimentelor resimţite de sărbători şi sperăm să aducă consolare pentru cei care au nevoie de ea.

Videoclipul prezintă un oraş părăsit, săli de concerte cu frontispiciul ultimei trupe care a cântat acolo cu luni bune în urmă şi numeroase centre de testare Covid-19 lângă autostradă. Case părăsite şi acoperite cu graffiti, dar şi panouri protectoare anti revolte rasiale fac toate parte din acest videoclip. Benji şi colegii de trupă privesc spre orizont şi meditează la un an care s-a simţit mai greu decât ultimii 20.

Piesa în sine este o baladă punk rock, care s-ar auzi la finalul unui episod de "13 Reasons Why", în care adolescenţii se urcă pe acoperişul clubului să fumeze şi bea, o mică rebeliune. În acest moment Good Charlotte este compusă din fraţii gemeni identici Joel şi Benji Madden, dar şi din Billy Martin la chitară, Paul Thomas la bas şi Dean Butterworth la tobe. Formaţia s-a înfiinţat în 1996 şi a devenit un icon al statului american Maryland. Are la activ peste o duzină de discuri de platină şi colaborări cu Three 6 Mafia, Avenged Sevenfold şi mulţi alţii.