Ghost - Call Me Little Sunshine

Odată cu lansarea lui "Call Me Little Sunshine", trupa lui Tobias Forge a anunţat şi un nou album, "Impera". Câteva mici acorduri din acest nou single au ceva de Metallica. Nu degeaba James Hetfield declarase că Ghost e trupa sa preferată şi chiar a luat grupul în turneu cu Metallica, aducându-l inclusiv în România în 2019 pe Arena Naţională. Videoclipul piesei este regizat de Matt Mahurin şi o are ca protagonistă pe Ruby Modine.

Ce mi se pare interesant e că melodia aceasta sună ca un cover, poate chiar unul după ABBA sau Europe. Nu e o coincidenţă deoarece e vorba numai despre trupe suedeze, iar Ghost e tot o formaţie suedeză. E un sound special care se regăseşte la toţi artiştii nordici, de la Tove Lo la Sabaton, Europe, ABBA, Ghost, poate chiar şi In Flames. Ghost e încă un nume proaspăt pe scena muzicală, dar iată că ajunge deja la al cincilea album din carieră. "Impera" va debuta pe 11 martie prin casele de discuri Lorna Vista/Concord.

Pentru a crea acest disc Tobias Forge s-a dus cu sute de ani în viitor faţă de povestea ultimului album. "Prequelle" din 2018 era despre secolul 14 şi epidemia de ciumă neagră. Acum vedem un peisaj sonic ambiţios şi o poveste întinsă pe secole sau milenii, cu imperii care urcă şi apoi pică, multipli Messia falşi, financiari şi spirituali. Produs de Klas Ahlund şi mixat de Andy Wallace, "Impera" include următoarele 12 piese:

01. Imperium

02. Kaisarion

03. Spillways

04. Call Me Little Sunshine

05. Hunter's Moon

06. Watcher In The Sky

07. Dominion

08. Twenties

09. Darkness At The Heart Of My Love

10. Griftwood

11. Bâte Of Passage

12. Respite On The Spital Fields

"Call Me Little Sunshine" nu este primul single de pe viitorul LP, ci "Hunter's Moon" a făcut onorurile încă din septembrie 2021. Pe atunci părea să fie un release prematur pentru Halloween, mai ales că melodia a fost creată pentru coloana sonoră a filmului "Halloween Kills" şi s-a auzit la genericul de final al peliculei horror.

Acum că "Impera" a fost anunţat, Ghost pleacă în turneu în SUA alături de cei de la Volbeat. Turneul debutează în această lună, iar în aprilie suedezii ajung în Europa şi Marea Britanie.