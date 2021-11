Foals - Wake Me Up

Compusă de Jimmy Smith, Jack Bevan și Yannis Philippakis, "Wake Me Up" este o piesă plină de energie, marcată de influențe groove. Atmosfera piesei a fost transpusă într-un videoclip regizat Dave East. Clipul este colorat și dinamic, cu o mulțime de personaje și o scenografie bogată.

"Am vrut să scriem muzică plină de ritm, bucurie și culoare pentru a echilibra <<întunecimea>> de afară. Muzică care să ne transporte din după-amiezile sumbre într-un loc mai bun, unde oamenii sunt din nou pe străzi. Dansând împreună, trăind împreună. Muzică pentru renașterea lumii. <<Wake Me Up>> este prima felie a unei noi ere din cariera trupei" - este mesajul postat de solistul Yannis Philippakis pe Instagram.

Foals este o trupă britanică de rock, ce a luat naștere în 2005. Formula actuală a trupei îi numără pe Yannis Philippakis (voce/chitară), Jimmy Smith (chitară/clape) și Jack Bevan (tobe). Foals are la activ șase albume, discul cu numărul șapte apărând anul viitor: "Antidotes" (2008), "Total Life Forever (2010), "Holy Fire" (2013), "What Went Down" (2015), "Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1" (2019), "Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2" (2019).