FINNEAS - The 90s

"The 90s" este despre dorința lui FINNEAS de a se întoarce într-o perioadă mult mai simplă, anii '90, era fără internet și telefoane inteligente. Videoclipul este regizat de Sam Bennett, iar coregrafia realizată de Monika Felicia Smith.

Melodia este extrasă de pe albumul "OPTIMIST", ce va fi lansat pe 15 octombrie 2021. Discul va conține 12 piese scrise în pandemie, care laudă puterea oamenilor și a conectării acestora într-o perioadă dificilă. Totodată, proiectul va cuprinde și piesele "A Concert Six Months From Now", "What They'll Say About Us" și "Till Forever Falls Apart", care sunt deja lansate.

FINNEAS a lansat în acest an piesa "Till Forever Falls Apart", împreună cu Ashe, interpretând-o la Jimmy Kimmel Live și American Idol. Tot în 2021, artistul a câștigat două premii GRAMMY: Record Of The Year pentru "everything I wanted" și Best Song Written For Visual pentru "No Time To Die", piesa tematică a noului film James Bond.