"Născut liber să aleg, liber să decid, liber să fiu eu, liber să trăiesc.

Dorința omului de a domina omul este prezentă de la Cain şi Abel. În încercarea de a fi unul peste celălalt, de a ne domina semenii, de a arăta cine e mai presus, de a ne face idoli între semeni, de a consuma cu poftă iluzii şi apoi a ne lăsa subjugați de un sistem defect, uităm să rupem zalele pentru a trăi scopul principal pentru care am venit pe pământ - IUBIREA!", spune F. Charm, explicând mesajul noii sale piese.

"Zale" este cea de-a doua piesă extrasă de pe albumul "PHOENIX". F. Charm semnează textul și mixul, la instrumental artistul colaborând cu Adrian Neniță. Conceptul videoclipului este semnat de F. Charm și Florin Nedelcu, de editare ocupându-se Tecsan.

F.Charm, pe numele real Bogdan Vlăsceanu, a intrat pentru prima oară într-un studio la vârsta de 13 ani (1994), la îndemnul lui Drops și 1Q Sapro (Morometzii). În 1999 a format alături de Ais trupa Bisnizz, la scurtă vreme fiind lansat primul său material discografic, "Tot ce vreau", LP produs de Cheloo (Parazitii). Urmează albumele "Cărari pe lună" (2000) și "Album tare de tot" (2002), alături de Drops (ex Morometzii).

Începând cu anul 2004, a început să producă piese pentru el, dar și pentru alți artiști, precum Delia ("Dale", "Wella, Wella", "Africana", "Doi în 1", "Ia-mă de mână"), Lora ("Find Me", "Come along"), Matteo ("Andale").

Artist, compozitor sau producător, F. Charm reușește cu fiecare piesă lansată să cucereasca publicul cu beaturi inedite, având în repertoriu melodii apreciate de public precum "30 de grade" (feat Ligia), "Nu iese fum fara foc" (feat Caitlyn), "Mama" (feat Elena Gheorghe), "Cod roșu" etc.