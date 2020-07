"Unu Amândoi" este o piesă tonică, ce combină influențe caraibiene cu ritmuri pop. Este o melodie de vară, ce te face să dansezi și să trăiești experiențe de neuitat.

"Muzica a fost compusă în colaborare cu Mircea Pavilcu și versurile sunt scrise de mine. <<Unu Amândoi>> e o piesă de dragoste, optimistă -bucuria muzicii ia naștere din locul bun în care mă aflu acum, în viața mea. Un loc în care mă simt împlinit și prezent, cum nu mi s-a mai întâmplat de multă vreme. Dragostea se trăiește, mintea nu știe să iubească, acolo e limita ei. Dar sufletul, în starea lui de conectare, știe: iubirea se întâmplă în momentul în care accesăm această cunoaștere. Când doi oameni descoperă realitatea dincolo de aparențe, ajungi la esență. De aici ideea de <<Unu Amândoi>>: în realitate toate sunt una. Noi toți suntem unul. Nu există nicio particulă care să existe în solitudine, nicio conștiință care să trăiască singură, trăim într-o interconectare permanentă", a mărturisit Emanuel.

"Unu Amândoi" este o producție independentă. Videoclipul poartă semnătura cuplului de regizori Isabella Szanto și Bogdan Zamonea. Scurt-metrajele celor doi, atât ficțiune cât și documentar, s-au bucurat de aprecierea publicului festivalurilor de film din întreaga lume, inclusiv la festivalul de film de la Cannes. Portofoliul lor include colaborări cu nume din industria muzicală precum Irina Rimes, Zdob și Zdub, Raluka, Olivia Addams, Dorian Popa, Seredinschi, What's Up.

"Povestea clipului îi are în centru pe actorii Anda Sârbei (serialul "Vlad" și Las Fierbinți, Box 21) și Alin Popa (The Game, Red Dot și videoclipul piesei Versus – The Motans). Clipul are o atmosferă de festival, ne poartă înapoi în timp în existența fără griji în care dansam, ne luam în brațe și râdeam fără să ne dăm seama cât de mult ne vor lipsi azi aceste lucruri: energia care te înconjoară din toate părțile și care se naște din mișcare, din muzică, din îmbrățișările mulțimii de oameni uniți într-o singură vibrație. A fost filmat dintr-un foc în toamna anului trecut și sper să fie antidotul la umbra grea a distanțării sociale care ne încearcă psihicul în ultima vreme", a adăugat Emanuel.

Producător muzical și cantautor, Emanuel Mirea a încheiat anul 2019 cu lansarea single-ul-ului "Să facem viața mai rotundă", o piesă caldă, intimă, care vorbește, cu vulnerabilitate și candoare, despre bucuriile simple ale vieții. Artistul are în portofoliu 4 albume în formula Stigma ("Atât de real", "Nu e vina ta", "Hotel de mii de stele", "Best of – Iubește-mă", și alte două solo ("Emanuel", "Somerio"), hit-uri precum "Jumătate Tu, Jumătate Eu", "Zi-mi noapte bună", "Bye-Bye", "Fraier", "Pentru amândoi", "Nu te pot ierta", "Ye, ye, ye" și "Floare de mai", o suită de premii și nominalizări - Premiul Nemira pentru cel mai bun text muzical scris în limba engleză (1996), Premiul Special al juriului pentru Compoziție – Festivalul de la Mamaia (2006), precum și 2 nominalizări MTV Music Awards Romania.

În anii în care a lipsit din ochii publicului din România, Emanuel a fost plecat în Canada, unde a studiat sound design-ul și post-producția pentru televiziune și film la Columbia Academy - Vancouver BC, iar după revenirea în țară a fost rezident cu propria trupă de coveruri, Emanuel Mirea Band, la True Club (București).