Cu versurile și muzica scrise de artistă și producția realizată de Andy Platon, "Flori de Mai" prezintă povestea unei iubiri pasionale care s-a transformat într-o amintire ce invadează visele. Iubirea poate fi o fantezie devenită realitate, ce te face să plutești și să visezi necontenit până când decide că e timpul să iasă din viața ta, lăsând în urmă un gol imens.

Videoclipul piesei a fost regizat de Silviu Mîndroc și o înfățișează pe Ellie White într-o ipostază de femeie seducătoare, puternică și sigură pe ea, care trebuie să treacă testul despărțirii.

"Toate versurile pieselor mele, încă de pe vremea de când cântam alături de DJ Project au ca și mesaj iubirea, în toate formele ei. Și nici această piesă nu se abate de la același subiect, celebrând iubirea. Florile de mai, din punctul meu de vedere, reprezintă speranță, optimism și fericire, așa că mi s-a părut un titlu simplu și sugestiv. Cred că fiecare dintre noi se regăsește în versurile acestei piese. Toți am trăit mai devreme sau mai târziu emoții puternice, iar unii dintre noi încă le mai trăiesc. Inspirația mea vine din viața de zi cu zi a oamenilor în general, pentru că mi se pare o idee minunată să poți cuprinde în câteva versuri emoții puternice cu care pot relaționa și în care se pot regăsi sute sau mii de persoane în același timp. La filmările clipului a fost senzațional pentru că mi-a fost dor să intru din nou pe set și să filmez un videoclip. Deși a fost prima colaborare, Silviu Mîndroc s-a dovedit a fi un regizor extraordinar cu care m-am înțeles perfect! Și, cum echipa mea este minunată, rezultatul a fost unul pe măsură", a povestit Ellie White.

Ellie White a lansat prima piesă din carieră alături de DJ Project, iar împreună au avut o mulțime de hituri care au cucerit topurile de specialitate. Au urmat single-uri precum "Sete de noi", "Power of Love" sau "Nu te mai caut", iar în 2017, Ellie White a lansat piesa și videoclipul "În mintea mea". În 2018 aceasta a colaborat cu Tom Novy, unul dintre cei mai populari DJ și producători din lume, pentru remake-ul hit-ului "Take it". Au urmat single-uri precum "Scrum", "Ce va rămâne din noi", "Obsesia" și "Stronger", alături de Hafex.