"Ghost" a fost scrisă și compusă de IOVA și DOMINO, iar producția a fost realizată de DOMINO. Liniile puternice de bass și vocea mistică a lui IOVA fac din Ghost o piesă de stare, perfectă de ascultat noaptea, în timpul unui călătorii.

"A fost o surpriză mega plăcută când Domino mi-a propus colaborarea. Nu știam exact la ce să mă aștept, fiind prima dată când lucram împreună, dar faptul că m-a lăsat să-mi fac tripul pe piesa lui, fix așa cum am simțit, it meant a lot. Ghost este o piesă post despărțire, când mintea îți devine cel mai mare dușman și nu te lasă să mergi mai departe, încât începi să vezi persoana iubită în orice și oricine. So, enjoy!", a spus IOVA.