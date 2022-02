Dl. Goe x NOSFE - Dacă Pleci (feat. Cătălin Crișan)

Videoclipul "Dacă Pleci" a fost filmat lângă licee din centrul Bucureştiului şi prin Parcul Cişmigiu. Dani Ionescu, solistul trupei Dl. Goe este protagonistul acestui clip, care se plimbă pe străzile Capitalei, asistând la cupluri aflate în diferite momente ale relaţiei lor. Cătălin Crișan trece în grabă pe lângă personajul central, urmându-şi propria naraţiune. NOSFE intră subtil pe piesă şi e cea mai elegantă prezenţă din clip, urmărit de o femeie care încearcă să îi atragă atenţia şi să îl atragă într-un conflict.

O serie de coincidenţe fericite sau mai puţin fericite aduc personajele împreună spre finalul acestui videoclip care emana nostalgie.

Iată ce spune Dani Ionescu despre colaborare:

Putem spune că am fost printre primii artiști din România care au dat startul remake-urilor când am lansat an de an, piese după Margareta Pâslaru, Maria Tănase și Trio Caban. «Dacă pleci» a venit ca o urmare firească și matură în traseul nostru artistic. A fost o piesă pe care am dorit de mult să o facem și am așteptat momentul potrivit. Altfel spus, am lucrat la piesa asta timp de un an, alături de Vladon (SICVRIO). Ne-am mișcat precum personalul de noapte, dar într-un fel a fost mai bine așa. Astfel, am avut șansa să colaborăm cu doi artiști pe care noi îi respectăm foarte mult, NOSFE și Cătălin Crișan.

Când a venit Dl Crișan în studio și a retras refrenul iconic, ni s-a făcut pielea de găină. Respectăm foarte mult istoria noastră muzicală și vrem ca publicul tânăr să cunoască aceste «comori».

«Dacă pleci» este una dintre ele. Și c'mon!!! Cătălin Crișan, NOSFE și niște băieți hipsteri în aceeași piesă...ce vrei mai mult?"