Contextul pandemic nu va influența desfășurarea emisiunii X Factor nici în 2021, Antena 1 anunțând că merge înainte cu un nou sezon. Anul acesta, emisiunea va păstra echipa din ediția precedentă, atât prezentatorii, cât și membrii juriului rămânând neschimbați. Concurenții îi vor întâlni în backstage pe Răzvan și Dani, iar pe scenă își vor susține momentele artistice în fața Deliei, Loredanei, a lui Ștefan Bănică și a lui Florin Ristei.

Etapa preselecțiilor a început, viitorii participanți fiind invitați să se înscrie pe casting.a1.ro. Pentru a fi eligibili, concurenții trebuie să aibă vârsta minimă de 14 ani. Minorii trebuie să vină la audiții însoțiți de un reprezentant legal.

"Anul trecut, X Factor s-a făcut în doar câteva țări din lume, ceea ce este extrem de important, iar dacă ne-a ieșit sezonul cu numărul nouă într-un an de pandemie, ciudat, X Factor 10 sigur ne va ieși și mai bine! Iar în al doilea rând, tu, telespectatorule cu talent și voce, probabil că ai stat acasă pe canapea, și te gândeai: <<O, ce tare că niște oameni au ajuns atât de departe în X Factor, eu de ce nu am încercat?!>>. Anul trecut aveai o scuză pentru că era un an greu încercat, dar acum nu mai ai! Trebuie să vii, să te prezinți în fața juraților și să ne iei banii! Eu și Răzvan suntem acolo să te ajutăm!", a declarat Dani Oțil pentru Antena 1.