Single-ul este compus de Ana Sîrbu (Sianna) și Radu Sîrbu în studioul Rassada Music. În regia lui Roman Burlaca, videoclipul este unul plin de culoare, inspirat din benzi desenate, în care Cleopatra joaca rolul unul personaj plin de sex appeal.

"Angela este un personaj îndrăzneț care s-a îndrăgostit de un fotbalist. Nu reușește să îi atragă atenția, așadar îi declară dragostea prin piesă. Roman Burlaca este cel care a ilustrat povestea Angelei, construind conceptul unei păpuși Barbie - o păpușă perfectă care prinde viață. Am abordat mai multe look-uri noi și îmi pare foarte bine că am avut prilejul de a experimenta. Îi mulțumesc Yanei Pozitivi pentru styling! Însăși piesa este o prezentare a Angelei: <<My name is Angela>> și a felului ei de a fi - îndrăzneață și nonconformistă. Sper să vă placă piesa așa cum îmi place mie", a declarat Cleopatra Stratan.