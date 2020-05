După versiunea în limba engleză a piesei "Chiquitita", realizată pentru albumul "Dancing Queen" lansat în 2018, Cher revine cu o variantă în limba spaniolă. Melodia a fost înregistrată în scopuri umanitare, toate veniturile obținute din vânzarea single-ulului urmând să fie direcționate către UNICEF.

"Când totul s-a schimbat în lume, am vrut să ajut. Acesta mi s-a părut momentul potrivit să finalizez această versiune. Admir activitatea UNICEF de multă vreme, în special educația pe care o oferă tinerelor fete. Audrey Hepburn este eroina mea și am fost atât de mândră de ea când a devenit ambasador UNICEF în 1988. Acum, mai mult ca niciodată, este important să prioritizăm fiecare copil din lume ca și cum ar fi al nostru", a declarat Cher.

Album "Dancing Queen", ce a readus-o pe Cher în luminile reflectoarelor, a fost lansat în septembrie 2018. Albumul conține exclusiv cover-uri după hituri ABBA și a fost înregistrat ca parte a implicării sale în musical-ul "Mamma Mia! Here We Go Again", Cher jucând în această peliculă rolul mamei Donnei, personajul interpretat de Meryl Streep.

"A fost una dintre cele mai grozave aventuri ale vieții mele. Toată lumea s-a purtat atât de drăguț cu mine, m-au iubit", a povestit Cher într-un interviu pentru The Today Show.

Pe albumul "Dancing Queen" se regăsesc piese precum "The Winner Takes It All", "Fernando" și "SOS", melodii pentru care au fost filmate și videoclipuri.