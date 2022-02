Charli XCX - Beg For You (ft. Rina Sawayama)

Charli XCX știe cum să facă remarci acide subtile, care să ajungă direct la persoana în discuție. Noul ei single, "Beg For You", este vizibil inspirat de hitul "Cry For You", lansat de September în 2005, această suprapunere nefiind accidentală. Artista britanică pare că și-a dorit să-l ia peste picior pe Ed Sheeran, colegul ei de la Atlantic Records, care chiar anul trecut lansa o piesă vizibil inspirată de același hit September.

"Am simțit că albumul "Crash" nu va fi reprezentativ pentru ce înseamnă să fii o artistă pop semnată la Atlantic Records fără să fac o piesă interpolată, așa că am făcut-o", a declarat Charli XCX într-un interviu pentru Entertainment Weekly, făcând referire la piesa "Beg For You".

Noul album "Crash", ce include noul single "Beg For You", va fi lansat în luna martie. Discul va include colaborări cu A. G. Cook, George Daniel, Caroline Polachek, Christine and the Queens, Oscar Holter, Digital Farm Animals, Ilya, Oneohtrix Point Never, Jon Shave și Mike Wise.

Charli XCX este o artistă neconvențională, care a contribuit la extinderea peisajului muzicii pop în ultimul deceniu. Cântăreață, compozitoare, realizatoare de documentare și gazdă radio, Charli continuă să exploreze fără compromisuri, câștigând aprecierea criticilor pentru stilul ei de muzică și spiritul antreprenorial.

Catalogul ei include albumele de studio "True Romance", "SUCKER", "Charli" și "How I'm Feeling Now". Acestea au dat naștere unor single-uri de succes precum "Boom Clap", "Break The Rules", "Doing It", "After The Afterparty", "1999", "Blame It On Your Love", "Gone" și "Good Ones". Charli are, de asemenea, în repertoriu colaborări cu BTS, Lizzo, Troye Sivan și HAIM.