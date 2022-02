Calum Scott - If You Ever Change Your Mind

"Videoclipul oficial al piesei "If You Ever Change Your Mind" este publicat. Am vrut să aduc la viață această legătură invizibilă despre care am scris în această piesă. Conflictul dintre a vrea să mergi mai departe, dar totodată să te întorci înapoi. Sper să vă placă. Mereu mi-am dorit, totodată, să am dansatori în unul dintre videoclipurile mele, care să spună povestea la fel de bine cum o fac versurile. Spre norocul meu, m-au ajutat Emma Farnell-Watson și Joshua James Smith, care au fost extraordinari și au reușit să transmită emoție atât de frumos! Rezultatul este superb", a declarat Calum Scott.

Piesa "If You Ever Change Your Mind" va fi inclusă pe viitorul album al artistului, cel de-al doilea din carieră.

Albumul de debut al lui Calum Scott, "Only Human", a fost lansat în 2018. Discul a urcat până pe poziția a 4-a în topul albumelor din UK.