"Limitless" sună a U2 la refren, a Nickelback în unele porţiuni, dar chitara şi vocea sunt Bon Jovi pur. Videoclipul prezintă un tânăr şi o tânără sclavi ai societăţii moderne, prinse în angrenajul infinit al repetititei. Cei doi evadează din "Matrix" şi încep să fugă pe străzile New York-ului. Bon Jovi cântă despre faptul că uneori trebuie să îţi asumi riscuri, alături de o persoană specială într-o seară specială. "Viaţa este nelimitată", un fel de YOLO cântat de o persoană mai matură şi cu o abordare rock ritmată.

Noua piesă prefaţează albumul cel nou al lui Bon Jovi, intitulat "Bon Jovi: 2020". Noul disc va sosi pe 15 mai pe CD, vinil şi prin platformele de streaming digital. Bon Jovi a lansat ultimul material discografic în 2016, "This House Is Not for Sale" fiind bine primit de fani şi critici. Probabil v-aţi dat seama atât din titlul albumului, cât şi din copertă,că este o aluzie la alegerile din SUA, cele prezidenţiale care au loc în acest an.

Steagul american se reflectă în ochelarii de soare ai lui Jon Bon Jovi pe copertă, în vreme ce artistul e pe gânduri cu privire la viitor. Pe viitorul material starul rock a promis că va aborda teme precum controlul armelor, problemele veteranilor de război, însemnătatea familiei, pierderea şi dragostea. La începutul lunii Bon Jovi a lansat o variantă instrumentală a piesei "Limitless", încurajând fanii să cânte pe ea. Câştigătorii provocării au şansa de a apărea cu trupa pe scenă.

Jon vă apărea la un eveniment special pe 28 februarie, o întâlnire cu membrii corului jocurilor Invictus. Acolo se va afla Prinţul Harry, iar muzicianul de 57 de ani va interpreta single-ul din 2019, "Unbroken". Bon Jovi a anunţat luna trecută un turneu alături de Bryan Adams.

În 2019 artistul ne-a vizitat alături de trupa sa, Bucureştiul fiind ultima oprire din Europa a turneului "This House Is Not For Sale".