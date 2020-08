BLACKPINK, îndrăgita trupă k-pop, continuă seria lansărilor "siropoase". După ce au acompaniat-o pe Lady Gaga la piesa "Sour Candy", acum, cele patru fete au cooptat-o pe Selena Gomez pentru un nou material muzical. "Ice Cream" este o piesă catchy, perfectă pentru a crea o atmosferă plină de bună dispoziție.

Melodia este acompaniată de un videoclip ce ne duce cu gândul la universul lui Willy Wonka. De la deserturi apetisante, bomboane colorate și înghețate ce trezesc toate papilele gustative, până la decoruri ochioase și ținute atrăgătoare, vizualul pune în evidență mesajul piesei "Ice Cream".

Noua melodie este extrasă de pe viitorul disc al trupei, "The Album". Materialul discografic va fi lansat pe 2 octombrie via YG Entertainment/Interscope. Mult așteptatul album vine la mai bine de un an de la lansarea EP-ului "Kill This Love". BLACKPINK a luat naștere în 2016 și a devenit una dintre cele mai populare trupe de k-pop, milioanele de vizualizări și colaborările cu artiști celebri susținând succesul formației. BLACKPINK este formată din Jisoo, Jennie, Rosé și Lisa.

Selena Gomez a lansat cel mai nou album al său la începutul anului 2020. "Rare" include piese precum "Lose You To Love Me" , "Look At Her Now", "Rare" sau "Feel Me". Recent, artista a fost gazda unei emisiuni culinare, ce a debutat pe 13 august, pe platforma HBO Max.