Solistul Dan Smith este protagonistul videoclipului "Bad Decisions", fiind atât guru, cât şi victimă a propriului stil de viaţă. Totul începe cu o clasică lecţie de self help şi mindfulness de pe o casetă VHS. Culmea e că acel guru e văzut bând şi mâncând fără cumpătare, victimă a propriilor pofte şi pasiuni. Protagonistul se regăseşte apoi sub forma unui rebel cu capul ras, dar şi a unui bătrân perfecţionist, imobilizat în căruciorul cu rotile.

Cumva bătrânul se dovedeşte a fi un criminal, care ajunge în cortul unui ghicitor. Dan Smith joacă foarte bine toate aceste roluri, unul mai ciudat decât celălalt şi fără a avea o legătură prea mare între ele. Lucrurile devin chiar gory când se petrece încă o crimă, aproape ritualică. Fanii trupei şi cei care îi cunosc umorul lui Dan Smith îşi vor aminti că acesta a declarat într-un interviu că el mereu moare sau este răpit în clipurile sale.

Videoclipul cel nou a fost regizat de către Zac Ella şi Emile Rafael. În clip apar şi colegii de trupă ai lui Dan, Kyle Simmons, Will Farquarson şi Woody. Bastille şi-a adus piesa cea nouă pe platoul lui Jimmy Fallon, la emisiunea difuzată pe 25 septembrie. În acest moment băieţii se află în plin turneu nord american. Au avut ocazia să cânte în locuri deosebite, precum Hulu Theater din New York sau Madison Square Garden.

Au avut şi invitaţi speciali, precum The Dawn of May, Joywave şi Alessia Cara. În noiembrie începe o serie de concerte în Marea Britanie, care vor aduce piesele de pe albumul "Doom Days" în cluburile de pe insulă. LP-ul a debutat în luna iunie şi este o creaţie eclectică şi curajoasă despre natura umană şi puterea imaginaţiei. Sunt strecurate şi aluzii la Brexit, apocalipsă, hedonism şi dragoste.

Bastille a cântat la Summer Well 2018, dar şi la ediţia din 2014, unde a fost headliner alături de Placebo. I-am văzut pe britanici şi la UNTOLD 2019, iar de pe ultimul disc am putut asculta piese ca "Those Nights" şi "Joy".