"Antisocialist" este primul single de pe viitorul album, "Like a House on Fire", care va sosi în luna mai. Britanicii au trecut la piese mai catchy şi au renunţat la ţipetele clasice, amintind acum mai mult de Fall Out Boy, decât de I See Stars sau Enter Shikari şi Bring Me the Horizon. Noul disc va sosi prin Sumerican Records pe 15 mai şi este al şaselea din cariera grupului. A fost produs de către Matt Good, care a lucrat cu Hollywood Undead şi From First to Last. Aceasta din urmă este trupa rock a lui Skrillex.

"Like a House on Fire" a fost înregistrat în anul 2019, între un turneu alături de Shinedown şi unul alături de Papa Roach. Băieţii au canalizat energia show-urilor live în acest material, iar ca rezultat au apărut 15 track-uri noi. Chitaristul Ben Bruce a declarat următoarele despre melodiile de pe viitorul LP:

Am lucrat foarte mult în ultimii ani la crearea acestui album. Suntem îndrăgostiţi de ce am creat. Sunt piese despre triumf, putere şi rezistenţă. Avem şi piese despre pierderea dragostei, pasiunii şi credinţei. Există melodii despre trecerea la lucruri noi şi unele care sărbătoresc călătoria noastră. Acest album este plin de dragoste şi pasiune, de la ce 5 membri originali Asking Alexandria.

Iată cum arată tracklist-ul "Like a House on Fire":

01. House On Fire

02. They Don't Want What We Want

03. Down to Hell

04. Antisocialist

05. I Don't Need You

06. All Due Respect

07. Take Some Time

08. One Turns To None

09. It's Not Me (It's You)

10. Here's to Starting Over

11. What's Gonna Be

12. Give You Up

13. In My Blood

14. The Violence

15. Lorazepam

Asking Alexandria va pleca într-un turneu cu 23 de opriri în America de Nord pentru a promova acest LP, începând cu 30 aprilie. Li se vor alătura nume precum Falling In Reverse, Wage War şi Hyro the Hero. Grupul pare a fi trecut peste drama înlocuirii solistului Danny Worsnop cu Denis Stoff, care nu s-a integrat complet. Worsnop a simţit nevoia să revină după un efort solo şi a scos chiar o piesă despre asta, "Into the Fire", cu un clip în care îşi călca colegii de trupă cu maşina.