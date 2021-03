Piesa "Till Forever Falls Apart" este compusă de Ashe împreună cu Leroy Clampitt și Finneas, artista mărturisind că este o melodie cu o semnificație aparte pentru ea.

""Till Forever Falls Apart" este una dintre piesele mele favorite înregistrate cu una dintre persoanele mele preferate. Această piesă, deși sună ca și cum ar fi cea mai romantică piesă pe care am compus-o, e o piesă și despre acceptare. Versurile <<te voi iubi știind că nu avem o eternitate împreună>> e despre faptul că e mai important să fi avut șansa de a iubi, decât să rămâi îndrăgostit. Finneas este una dintre cele mai talentate persoane pe care le cunosc și s-a potrivit perfect să lansez această piesă împreună cu cineva pe care-l iubesc atât de mult. Sunt norocoasă că îl cunosc și sper să nu am niciodată parte de o viață fără el", a declarat Ashe.

Finneas: "Această piesă, pentru mine, este o scrisoare de dragoste dedicată prieteniei și cred că astfel de piese sunt importante"

"Eu și Ashe ne cunoaștem de aproape 4 ani și m-am bucurat atât de mult să văd că primește recunoașterea pe care o merită cu prisosință. Această piesă, pentru mine, este o scrisoare de dragoste dedicată prieteniei și cred că astfel de piese sunt importante. Prietenii sunt importanți. Ashe e importantă. Sper să vă placă la fel de mult pe cât îmi place mie", a declarat Finneas.

Ashe a devenit cunoscută odată cu lansarea piesei "Moral of the Story", care a câștigat popularitate după ce a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului "To All the Boys: P.S. I Still Love You", de pe Netflix.

În 2019, Finneas lansa EP-ul solo "Blood Harmony". Materialul a fost lansat după încheierea înregistrărilor pentru albumul surorii sale, Billie, de aici venind și ideea titlului acestui EP. Este "o expresie pentru sound-ul care se naște atunci când frații cântă împreună, acea legătură biologică".