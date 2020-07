Compus de Edward Sanda, Kashta John, Peter Zaad și Arando Marquez, single-ul "În Tandem" este însoțit de un videoclip ce pare desprins dintr-un film romantic, regizat de cei de la NXT LVL. Clipul îi surprinde pe cei doi artiști în două ipostaze diferite, cea de tată care își caută fiica și cea de îndrăgostit care fuge cu aleasa inimii lui. De producția video s-a ocupat chiar Arando Marquez.

Arando Marquez: "Single-ul este despre jumătatea perfectă din viețile noastre, de sufletele pereche ce dansează «În Tandem»"

"Totul a început în momentul în care m-am gândit ca Edward este cea mai potrivită voce pentru acest single. Nu cred că există un artist mai talentat, care să cânte și să transmită mai bine mesajul piesei, așa că imediat am luat legătura cu el și totul a venit de la sine din acel moment. Single-ul este despre jumătatea perfectă din viețile noastre, de sufletele pereche ce dansează «În Tandem». De 17 ani trăiesc o frumoasă poveste de dragoste «În Tandem», așa că eu cu siguranță mă regăsesc în această piesă. Pentru videoclip, a trebuit sa îl urmăresc pe Edward care fuge cu «fata mea😂». A fost foarte palpitant, dar în final, ca în toate poveștile cu prinți și prințese, dragostea învinge tot", mărturisește Arando.

Edward Sanda: "Mă bucur că am colaborat cu Arando pentru că îl știam de mai mult timp, din perioada în care lucra cu Connect-R"

Edward Sanda povestește că piesa "În Tandem" a fost compusă în doar două zile, fiind extrem de fericit că a colaborat cu Arando.

"«În Tandem» este o piesă de dragoste, care m-a inspirat foarte mult din momentul în care Arando mi-a arătat instrumentalul, așa că am început să scriu, iar în două zile era totul pregătit. Mă bucur că am fost pe aceeași lungime de undă amândoi și mai ales că i-a plăcut ce am scris. Mă bucur că am colaborat cu Arando pentru că îl știam de mai mult timp, din perioada în care lucra cu Connect-R. Sper să se regăsească cât mai mulți oameni în aceasta piesă, mai ales că este vorba despre ceva desprins din realitate", adaugă Edward Sanda.

Arando Marquez a cucerit topurile muzicale în 2011 cu piesa de debut "Shambala", iar de atunci au urmat "Need Ya", "No Me Digas" (feat. Hevito), "Pina Colada"(feat. Oana Radu), single-uri de succes ce au adunat împreună zeci de milioane de vizualizări pe YouTube.

Edward Sanda a debutat cu piesa și clipul "Doar pe a ta", un featuring cu Ioana Ignat, ce a cucerit topurile de specialitate. Au urmat piese precum "Haine scumpe", "Nicio zi fără tine", "În palma ta" (alături de Ioana Ignat) și "Vintage" (un featuring cu Lidia Buble), care au adunat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube. De-a lungul timpului, Edward a colaborat cu artiști precum AMNA, Lidia Buble și Cleopatra Stratan.