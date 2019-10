"Am trecut prin toate sentimentele posibile când am scris piesa - dragoste, ură, frustrarea creată de războiul din mintea mea și cel mai important... dor"

"Toată povestea începe cu o trăire reală, neașteptat de frumoasă, dar tristă în același timp. Există momente în viață când inima se luptă cu mintea, iar de cele mai multe ori, câștigă inima. Ea a spus totul în piesa "Acum un an". Mi se întamplă des să citesc note muzicale pe chipurile oamenilor, iar dacă sunt implicat și emoțional, totul prinde contur în studio. Am trecut prin toate sentimentele posibile când am scris piesa - dragoste, ură, frustrarea creată de războiul din mintea mea și cel mai important... dor. AMNA a reușit să dea și mai multă viață piesei, punând aceeași doză de suflet în piesă ca și mine. S-a regăsit și ea în povestea "Acum un an" și toată colaborarea a funcționat foarte natural și rapid", mărturisește Any1. "Am intrat în studio cu Any1, care mi-a spus povestea piesei. Am ascultat apoi melodia și mi s-a făcut pielea de găină imediat, mi se pare emoționantă. Mă simt onorată că lansăm "Acum un an". Sperăm din suflet să vă placă", adaugă AMNA.

Any1 (Robert Niculae) a compus de-a lungul timpului piese pentru nume de succes precum KEO, Proconsul și Mandinga și a scris o parte din coloana sonoră a serialului "Pariu cu Viața". În 2016 și-a deschis propria casă de producție, alături de Tuan și în același an scrie piesa "Bani Degeaba".

Amna este o prezență aparte în industria muzicală. A ajuns cunoscută odată cu lansarea piesei "Tell me why", apreciată în special în Polonia și Spania. Artista are și un album lansat în Japonia, care a ajuns pe primul loc în topul vânzărilor. Au urmat colaborări de succes cu Adda ("Fără aer"), Whats Up ("Arme"), Robert Toma ("În oglindă", "La capătul Lumii"), Dima ("Cires de mai") și Dorian Popa ("Nu poți să mă uiți").

De câteva luni, artista postează pe canalul său de YouTube cover-uri precum "Un actor grăbit", "Tu n-ai avut curaj", "A fost iubire", "Mai frumoasă", dar și creații proprii precum "Mama", "14 Februarie", "O să fie bine".