"Și eu și Sofia ne-am dorit să lansăm împreună o piesă de mult timp. Eu aș fi vrut cu mai mulți ani în urmă, însă era micuță și nu credeam că este pregătită. Anul acesta am simțit că este momentul, Sofia îmi spunea deja de ceva timp că își dorește să avem o piesă a noastră și probabil că în viitor ne vom gândi și la acest lucru. Am început cu acest colaj de colinde pe care sperăm foarte mult ca lumea să îl asculte acasă, alături de cei dragi, cu sufletele pline de iubire", povestește Andreea.

De-a lungul timpului, Andreea Bănică a lansat single-uri precum "De nebună", "Ce vrei de la mine" (feat. Balkan), "Linda", "Departamentul de relații" (feat. UDDI) și "Rain in July" ( feat. Jorge), ce au cucerit publicul. De asemenea, Andreea Bănică și-a surprins fanii cu piese și în limbă spaniolă sau engleză, printre care "Samba" și "Love in Brasil", hituri care au adunat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube și care au fost difuzate în Turcia, Franța, Israel, Africa de Sud, Republica Ceha, Croația, Canada și nu numai. Printre piesele de succes pe care Andreea le-a lansat se numără și "Fiesta", "Sexy", "În lipsa ta" (feat. What's UP), "Rupem boxele" (feat. Shift), "Același iubit" și "Ale, Ale" (feat. Narcotic Sound). De asemenea, artista știe cum să îmbine muzica și meseria full time de mamă prin vloggurile pe care le face pe propriul canal de YouTube.