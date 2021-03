Compusă de AMNA și Liviu Teodorescu împreună cu Ionuț Vasilache, "Sper s-o iubești" este cadoul muzical pe care AMNA l-a pregătit de ziua ei și este o piesă pentru toți cei care nu au avut curajul să spună tot ce simt chiar și atunci când relația a ajuns la sfârșit.

""Sper s-o iubești" este o piesă dragă mie, scrisă acum un an. Eu și Liviu lucrăm de mult timp împreună, însă acest single reprezintă prima noastră colaborare și mă bucur foarte mult că în sfârșit îl putem împărtăși cu voi. Deși piesa are la bază o poveste clasică de iubire, lucrurile iau o altă întorsătură. Adesea, tot ceea ce oferim se întoarce la noi, iar nimic din ceea ce ni se întâmplă nu este pentru a ne trage în jos, ci pentru a ne determina să facem schimbările necesare în viaţa noastră. Sper ca această piesă să ajungă la sufletele voastre și să o ascultați cu plăcere", spune AMNA.

Liviu Teodorescu: "(Amna) și-a pus sufletul pe tavă pe piesa asta și e fix ce a simțit ea la un moment dat"

"Piesa cu AMNA a ieșit din pură întâmplare, într-o zi ne-am văzut la studio și am scris tot împreună cu ea. S-a lăsat cu lacrimi din partea ei, și-a pus sufletul pe tavă pe piesa asta și e fix ce a simțit ea la un moment dat", adaugă Liviu Teodorescu.

Amna este o prezență aparte în industria muzicală. A ajuns cunoscută odată cu lansarea piesei "Tell me why", apreciată în special în Polonia și Spania. Artista are și un album lansat în Japonia, care a ajuns pe primul loc în topul vânzărilor. Au urmat colaborări de succes cu Adda ("Fără aer"), Whats Up ("Arme"), Robert Toma ("În oglindă", "La capătul Lumii"), Dima ("Cires de mai") și Dorian Popa ("Nu poți să mă uiți").

Artist și compozitor, Liviu Teodorescu a ajuns în atenția publicului odată cu participarea la Vocea României. De atunci a lansat numeroase hituri, având propriul studio de producție muzicala - LiTE Music. "Fanele", "Ești Piesa", "Obsesie", "Lista de Păcate" sau "Ascultă" sunt doar câteva dintre piesele care au strâns milioane de vizualizari pe YouTube.