AMNA - La ușa mea

Compus de Amna alături de Robert Toma și Alex Parker, "La ușa mea" este un single care scoate în evidență prin versuri dorința omului de a arăta mereu societății partea plină a paharului

"Cu toții ridicăm ziduri atunci când vine vorba să ne arătăm vulnerabilitatea. Ridicăm ziduri și ne prefacem că totul este ok, ridicăm ziduri cu gândul la ce pot spune alții. Piesa aceasta este despre interiorizarea suferinței atunci când suntem singuri, iar în momentul în care suntem înconjurați de oameni alegem să prezentăm doar partea plină a paharului. Vă las aici tot sufletul meu. La ușa ta acum cine ai vrea să mai bată?", spune AMNA.

Amna este o prezență aparte în industria muzicală. A ajuns cunoscută odată cu lansarea piesei "Tell me why", apreciată în special în Polonia și Spania. Artista are și un album lansat în Japonia, care a ajuns pe primul loc în topul vânzărilor. Au urmat colaborări de succes cu Adda ("Fără aer"), Whats Up ("Arme"), Robert Toma ("În oglindă", "La capătul Lumii"), Dima ("Cires de mai") și Dorian Popa ("Nu poți să mă uiți").