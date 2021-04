""Vertigo" a fost prima piesă pe care am compus-o și care mi-a dat de înțeles că acum compun muzică pentru următorul album. Pentru prima oară, într-o perioadă îndelungată, am fost entuziasmată că scriu o piesă pe care de abia aștept să o cânt live. Piesa a apărut după ce Koz (producătorul piesei) și cu mine am vorbit despre cum este să locuiești în Berlin, cum arată scena de cluburi și anxietatea mea când vine vorba de ieșit în oraș și stat în încăperi mici și aglomerate", a povestit Alice Merton într-un interviu pentru Rolling Stone Magazine.