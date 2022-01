Years & Years - Sooner Or Later (lyric video)

"Sooner or Later" canalizează furia resimțită față de bărbații care îți dau lumea peste cap. Piesa vorbește despre lamentarea în fața iubirii din trecut, care te ține blocat. "Sooner of Later" este extrasă de pe discul "Night Call", ce urmează să fie lansat pe 21 ianuarie.

Tracklist "Night Call":

Consequences Starstruck Night Call Intimacy Crave Sweet Talker (with Galantis) Sooner or Later 20 Minutes Strange and Unusual Make It Out Alive See You Again

Anul 2022 pare a fi unul plin pentru Olly Alexander. Acesta a prezentat The Big New Years & Years Eve Party pentru BBC1 și a fost prezent în ziua de Crăciun la The Great British Bake Off.

Olly Alexander, solistul trupei, a devenit unul dintre cei mai importanți artiști din întreaga lume. Acesta a primit cinci nominalizări la Brit Awards și a acumulat peste 4,4 miliare de stream-uri la nivel global. În luna mai, Years & Years va începe un turneu în Marea Britanie, concertând în opt orașe importante.