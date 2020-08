Lyric Video: Taylor Swift - the lakes

La 3 săptămâni de la debutul albumului "Folkore", Taylor Swift se poate mândri cu vânzări record. LP-ul a fost vândut în 136.000 de unităţi în Statele Unite conform datelor Nielsen şi stă de 3 săptămâni pe locul întâi în topul Billboard 200. Piesele de pe LP au fost accesate de către fani de peste 90 de miloane de ori. Noul single evocă perioada poeziei romantice, iar "The Lakes" este practic o poezie pusă pe muzică. Melodia este disponibilă pe toate platformele de streaming, după ce a fost disponibilă în exclusivitate pentru fanii care au cumpărat copii fizice ale LP-ului nou.

Acest track abordează teme precum dragostea necondiţionată, experienţe dureroase şi lecţiile pe care le tragem din acele experienţe. Taylor Swift face aluzie la "clone cinice" şi la "vânătorii cu telefoane mobile". Artista menţionează şi o creatură dezamăgitoare, genul de om care să "kiss and tell". Sunt şi referinţe la operele poetului romantic William Wordsworth. Videoclipul cu versuri este ilustrat cu o imagine idilică a unui câmp cu flori, care cu siguranţă se află lângă "lacul unde se duc poeţii să moară".

Taylor a lansat albumul "Folklore" în iulie, iar primul său single, "Cardigan" a debutat pe locul întâi în toate topurile importante. Acest disc a fost compus şi înregistrat în carantină şi reflecta stările de spirit, ideile, emoţiile şi amintirile artistei. Piesele sunt fructul colaborării cu Aaron Dessner de la The National, iar de producţie s-a ocupat eternul Jack Antonoff. Între timp fanii au început să speculeze că "The Lakes" este de fapt o piesă cu un mesaj ascuns, despre relaţia lui Swift cu Joe Alwyn.

Câştigătoarea de premii Grammy a compus câteva piese despre Alwyn, inclusiv "Gorgeous" şi "Call It What You Want". Actorul britanic ar fi muza tinerei, iar comparaţia cu o floare vine în contextul relaţiei celor doi. Primele zvonuri despre acest cuplu apăreau în 2016. Pe atunci Taylor cânta în "Call It What You Want" despre flori care au crescut ca spini. "The Lakes" include şi referinţe la lupta pe care o are artistă cu casele de discuri şi la "valuri de durere".

Swift a schimbat casa de discuri şi este acum afiliată cu Republic Records şi Universal Music Group, după un scandal în care a pierdut drepturile asupra master-urilor pieselor sale în favoarea lui Scooter Braun.