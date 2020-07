Lyric Video: Sam Smith - My Oasis feat. Burna Boy

"My Oasis" marchează începutul unui nou capitol pentru Sam Smith, care până în prezent a vândut peste 25 de milioane de unități la nivel mondial. Născută dintr-un respect reciproc dintre Sam și Burna, piesa a fost realizată pe parcursul ultimelor luni între două continente.

"<<My Oasis>> este un cântec pe care l-am scris recent cu Jimmy Napes și Burna Buy. Piesa a venit la pachet cu exprimarea a numeroase emoții pe care le-am avut în această perioadă, și pe care acum am reușit să le exteriorizez. Chiar mi-am dorit o colaborare cu Burna Boy, pentru că sunt fanul său de mulți ani", a declarat Sam Smith.

Sam Smith continuă să stabilească recorduri cu muzica sa, ce este celebrată de toată lumea; a vândut turnee și albume, are patru trofee Grammy, trei Brits, un Oscar și un Golden Globe. Toate acestea, dar și multe alte lucruri, îi confirma statutul de artist consacrat.

În 2017, Sam Smith lansa "The Thrill of It All", material ce s-a plasat pe prima poziție în topul american Billboard 200. De pe acest album au fost promovate piese ca "One Last Song" și "Pray".

Cu primul său album, ”In The Lonely Hour”, Sam Smith a scris istorie: materialul a stabilit un nou record, staționând 67 de săptămâni consecutive în Top 10 Official Albums Chart UK. Deși a fost un album de debut al unui artist englez, necunoscut publicului până atunci, LP-ul a reușit performanța de a urca până pe poziția a doua în topul american Billboard 200, fiind totodată dublu certificat cu platină pentru vânzări ce au depășit două milioane de copii.

Muzicianul și-a amânat lansarea viitorul album, intitulat "To Die For", urmând să îi schimbe și titlul, deoarece îl consideră nepotrivit în contextul actual al pandemiei Covid-19. Artistul de 28 de ani trebuia să lanseze cel de-al treilea disc din carieră pe 1 mai.