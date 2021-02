Compusă de cei doi muzicieni împreună cu producătorul Rykey și compozitorul Geoff Warburton, "What Other People Say" este o baladă pop cu un mesaj puternic. Lovato și Fischer cântă despre presiunile sociale și despre riscul de a ne pierde individualitatea de dragul de a fi apreciat de alți oameni.

"Acest cântec reflectă felul în care poți să pierzi cine ești cu adevărat într-un efort de a mulțumi societatea. De aceea am vrut să fac această piesă cu Sam", a declarat Demi Lovato.

Melodia este acompaniată de un lyric video în care chipurile lui Demi Lovato și Fischer sunt elementele unui joc de societate. Cărțile cu fețele celor doi muzicieni ilustrează diferite emoții, clipul fiind în strânsă legătură cu mesajul piesei.

Sam Fischer a cunoscut succesul în urmă cu trei ani cu piesa "This City". Au urmat albumele "Not a Hobby" (2018) și "Homework" (2020). Fischer a mărturisit că a scris piesa "What Other People Say" înainte ca "This City" să devină un hit. A știut întotdeauna că va fi un duet și a fost uluit când Demi Lovato a acceptat să cânte alături de el.

În ceea ce o privește pe Demi Lovato, aceasta urmează să lanseze propriul documentar, intitulat "Dancing With The Devil". Artista în vârstă de 28 de ani va vorbi despre supradoza de droguri din 2018, în noua serie documentară de patru episoade.