Lyric Video: Pink ft. Cash Cash - Can We Pretend

"Can We Pretend" aduce un sound neobişnuit de apropiat de EDM pentru Pink. Piesa vine după release-ul "Walk Me Home" din luna martie, care a primit un videoclip în care artista a executat coregrafii complexe. Acesta este de fapt primul single de pe viitorul album al muzicianei, care va fi eclectic. Au fost amintite influenţe de pop, folk şi country.

Pink a compus noua piesă "Can We Pretend" alături de Ryan Tedder şi Cash Cash. Single-ul este extras de pe viitorul album, "Hurts 2B Human", care va sosi pe 26 aprilie prin RCA Records. Cash Cash este un trio axat pe muzică electronică şi care aduce un vibe de feel good şi euforie în creaţia vedetei pop de 39 de ani.

De pe viitorul LP am mai putut asculta şi single-ul "Hustle", iar discul cel nou vine în continuarea materialului "Beautiful Trauma" din 2017. La acea vreme Pink scotea muzică proaspătă după o pauză de 5 ani. LP-ul cel nou va mai include colaborări cu Khalid şi Chris Stapleton, iar pe lista de producători se află Max Martin, Shellback, Julia Michaels, Nate Ruess, Greg Kurstin, Teddy Geiger şi Sasha Sloan. Cei mai reputaţi sunt păstraţi la urmă: Sia şi Beck au avut un rol în realizarea acestor piese noi.

Cântăreaţa din Pennsylvania încă se află în turneul "Beautiful Trauma", care se încheie pe 21 mai la New York. Pe numele său real Alecia Beth Moore, Pink este recunoscută pentru vocea sa uşor răguşită şi prezenţa acrobatică în reprezentaţiile live. A vândut peste 90 de milioane de discuri la nivel global şi a primit 3 premii Grammy, o distincţie Daytime Emmy şi 7 trofee MTV Video Music Awards.

În 2009 Billboard o numea "Artistul pop al deceniului". Pink este cunoscută şi pentru coafurile extravagante, look-ul de tomboy, combinat cu hippie şi gangster, aşa cum chiar muziciana se descrie.