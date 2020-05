Lyric Video: Passenger - London In The Spring

"Bună tuturor, Am vrut doar să vă împărtășesc videoclipul meu cu versuri în limbi multiple pentru piesa "London In The Spring". Spuneți-ne ce limbi am omis și vom încerca să le adăugăm în următorul video. Vă iubesc, Mike"

Printr-un timbru distinctiv și o piesă încărcată de emoție, Michael David Rosenberg, cunoscut sub pseudonimul Passenger, a reușit în 2013 să se facă auzit la nivel internațional. Piesa "Let Her Go"a fost Number One în 17 țări, înregistrând vânzări de peste un milion de copii în UK și peste 3 milioane de exemplare în Statele Unite.

Passenger este confirmat în lineup-ul festivalului Neversea 2020, alături de Black Eyed Peas și Parov Stelar.