Lyric Video: Norah Jones - Begin Again

Materialul ”Begin Again” conține 7 piese eclectice, pe care Norah Jones le-a înregistrat în decursul anului trecut în colaborare cu Jeff Tweedy, Thomas Bartlett și Brian Blade. Albumul este disponibil atât digital cât și în format fizic, pe vinil și CD.

”Pentru prima dată după mult timp am simțit inspirația să explorez noi teritorii muzicale. De aceea, toate piesele au un sunet simplist și jucăuș. Este atât de reconfortant să evadezi din tiparele complicate de studio și să înregistrezi idei simple și frumoase în doar trei zile”, a declarat Norah Jones.

De pe noul album au fost promovate anterior piesele ”Wintertime”, ”It Was You” și ”Just a Little Bit”.

Tracklist ”Begin Again” - Norah Jones:

My Heart is Full Begin Again It Was You A song with no name Uh Oh Wintertime Just a Little Bit

La 40 de ani, Norah Jones are în palmares nu mai puțin de 9 premii Grammy și peste 50 de milioane de albume vândute la nivel internațional. Într-un top realizat de publicația americană Billboard, a fost declarată ”cea mai înzestrată artistă de jazz a decadei 2000 - 2009”. Discul ei de debut, ”Come Away with Me” (2002), a fost certificat cu diamant, înregistrând vânzări record de 26 de milioane de copii. Au urmat ”Feels Like Home” (2004), ”Not Too Late” (2007), ”The Fall” (2009), ”Little Broken Hearts”(2012) și ”Day Breaks” (2016), toate apreciate de public, însă cu un succes comercial mai redus, comparativ cu primul material.