Lyric Video: MIKA - Ice Cream

MIKA, pe numele său real Michael Holbrook Penniman Jr va profita de lansarea noului album pentru a dezvălui lumii întregi numele său complet. Astfel, noul material discografic se va intitula "My Name is Michael Holbrook" şi va sosi pe 4 octombrie. "Ice Cream" este primul single de pe LP şi are aerul unei melodii mari, de reclamă televizată şi de fredonat de către un stadion plin de oameni.

Aceasta este o melodie văratică, provocatoare, cu un sintetizator de ani '80 şi o voce tipic britanică. Intro-ul este mai degrabă glitchy, iar basul aminteşte de hiturile Queen şi David Bowie. MIKA a descris astfel compoziţia aceasta:

Piesa a fost scrisă pe o zi de o căldură extremă. Eram în perioada ultimelor săptămâni de compus pentru noul album, o perioadă de compoziţii care a durat 2 ani. Prin acel proces mi-am înfruntat probleme personale, serioase şi chiar dureroase, iar acum mă simt mai uşor şi mai liber. În timpul unei veri în Italia am vrut să fug spre mare, sau oriunde. Am visat idile de vară cu cineva total uimitor şi de neatins, am visat acea persoană care aş fi dorit să fiu pe timpul verii. În schimb am rămas cu tot disconfortul căldurii de vară. Transpiraţie, termene limită, înţepături de albină şi toate astea fără aer condiţionat.

Versurile noii piese nu fac referire doar la deranjul personal provocat de căldură, ci ascund şi un mesaj deştept despre încălzirea globală. Aluziile la grade Celsius, albinele care suferă de căldură şi la un robinet, dar şi un ceas care ticăie duc gândul în această direcţie.

Viitorul disc soseşte prin casele de discuri Republic Records şi Casablanca Records. Pentru a promova acest LP MIKA va porni într-un turneu european pe 10 noiembrie. Vor fi incluse reprezentanţii în Marea Britanie, Spania şi Franţa, dar şi Italia şi Elveţia. Ultimul album lansat de artist a fost "No Place In Heaven" sosit în 2015.

În anul 2013 MIKA devenea jurat al emisiunii "X Factor Italy", păstrând acest rol şi în următoarele 2 sezoane.