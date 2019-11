Lyric Video: Jean Gavril și Feli - Ultimul val

Inspirat de moartea tatălui unuia dintre cei mai buni prieteni ai săi, comandant de vas de profesie, Jean Gavril și-a pus emoțiile și trăirile față de această plecare într-o piesă încărcată de dramatism atât ca linie melodică, cât și ca versuri.

După ce a realizat împreună cu Feli un cover de succes după piesa lui Dan Spătaru "Iti pare rău", Jean Gavril a promis publicului ca va reveni cu o piesa proprie împreună cu ea, de a cărei voce și profunzime este fascinat.

La rândul ei, și Feli îl admiră pe Jean Gavril.

"Eu sunt unul din cei mai mari fani Jean Gavril din momentul în care am făcut cunoștință în studiourile HaHaHa Production. Când Jean mi-a arătat demo-ul piesei "Ultimul Val" efectiv nu am putut-o asculta, pentru că treceam prin schimbări mari pe plan personal și fiind o piesă cu un mesaj atât de intens, mă atingea prea tare. Aproape un an mai târziu, după ce multe s-au așezat, într-o seară la studio, Jean lucra la finalizarea piesei. Atunci am "fugit" la Smiley și Jean și i-am rugat să mă lase și pe mine pe această piesă, pe care eu o consider o capodoperă. Mă bucur mult și sunt foarte fericită că Jean a acceptat să împartă așa poveste cu mine muzical!", mărturisește Feli.