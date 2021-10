Coldplay X Selena Gomez - Let Somebody Go

La începutul acestui an au apărut primele teasere pentru noul disc, urmate de lansarea single-ului "Higher Power". Formaţia britanică şi-a trimis noul track în spaţiu, pentru a fi ascultat de astronautul francez Thomas Pesquet pe Staţia Spaţială Internaţională. Ulterior melodia avea să primească şi un videoclip oficial SF, plin de efecte speciale şi cu vibe de "Blade Runner relaxat".

În iunie am putut asculta şi o versiune acustică de "Higher Power", iar acum aflăm detalii despre noul album "Music of the Spheres". Al nouălea LP din cariera trupei lui Chris Martin va sosi pe 15 octombrie 2021. Este produs de către reputatul producător Max Martin şi primeşte un trailer care promite o călătorie cosmică. Cele 12 melodii noi au parte de câteva teasere scurte în acest clip.

Următorul single Coldplay se numeşte "Coloratura" şi va sosi pe 23 iulie 2021. Nu sunt doar piese de visare şi melancolie aici, ci şi unele transcendentale, de meditaţie profundă, dar am auzit şi câteva mai ritmate, care ar putea încinge dance floor-urile. Una chiar aducea cu Daft Punk. Coperta albumului combină elemente cosmice, simboluri colorate şi sferele celeste care ne unesc pe toţi.

Iată tracklist-ul lui "Music of the Spheres":

01. [Ringed Planet Emoji]

02. Higher Power

03. Humankind

04. ✨

05. Let Somebody Go

06. ❤️

07. People of the Pride

08. Biutyful

09. 🌎

10. My Universe

11. ♾

12. Coloratură

Prin acele nume de piese reprezentate de emoji-uri, Coldplay pare să confirme teoriile lingviştilor care prezic că vom vorbi numai în emoji în 10-15 ani. Coldplay a avut deja câteva concerte însemnate în ultima vreme, precum cel din Whitby Abbey din mai, prima reprezentaţie pentru "Higher Power", pe un fundal cu ruine care au inspirat cartea lui Bram Stoker "Dracula". Chris Martin and co au sărbătorit şi Ziua Independenţei Statelor Unite pe 4 iulie, cu o reprezentaţie în cadrul "Macy's Fourth of July Spectacular", însoţiţi de artificii.

Iniţial evenimentul trebuia să aibă doar 500 de ani vaccinaţi în public, dar 8000 de oameni din New York au apărut în zona respectivă, pentru a forma cel mai mare public la un concert Coldplay de când a început pandemia.

Ultimul album al formaţiei a fost "Everyday Life", lansat în 2019 şi de pe care am ascultat single-urile "Champion of the World", "Cry Cry Cry" şi "Daddy".