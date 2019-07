Lyric Video: Killswitch Engage - I Am Broken Too

Killswitch Engage postase un teaser înainte de lansarea piesei, prezentând tabulatura de chitară fanilor. Noul single este extras de pe viitorul album al trupei, "Atonement", care va debuta pe 16 august prin Metal Blade. De pe acelaşi disc am mai putut asculta track-ul "Unleashed", lansat luna trecută. "I Am Broken Too" reuşeşte să combine o voce sensibilă a solistului, cu un instrumental dur şi un mesaj important.

În bătălia cu depresia şi suicidul nu există "voi" şi "noi", ci doar un mare "noi", cam acesta ar fi mesajul. Solistul principal al trupei, Jesse Leach a declarat într-o postare pe Instagram că piesa aceasta este cea mai importantă de până acum. Iată declaraţia artistului:

Această piesă este de fapt scrisă despre altcineva, ceea ce a fost o metodă unică de a te confrunta cu acest fenomen. Este un mod de a vedea cum cineva procesează durerea şi apoi să mă pun în locul său. Vorbesc cu cineva, este o conversaţie care se petrece aici. Ai nevoie de acele momente negre şi de tragedie pentru a inspira piese ancorate atât de adânc. Cred că oricine poate relaţiona cu aşa ceva. Dacă eşti fericit, dacă scriu o piesă despre fericire, nu te va afecta în acelaşi mod. Cred că trebuie să treci prin durere pentru a scrie muzică inspiraţională.

Grupul metalcore din Massachusetts va dona o parte din veniturile generate de noul single către organizaţia non profit Hope for the Day, care se axează pe prevenţia suicidului. Şi Disturbed a început să includă în concertele sale un moment dedicat awareness-ului legat de depresie şi adicţie, dar şi legat de suicid, cu un tribut pentru artiştii pe care i-am pierdut din cauza acestui flagel.

Pe viitorul album Killswitch vom avea două apariţii surpriză: cea a lui Howard Jones, fostul solist şi lider al trupei, dar şi Chuck Billy de la Testament.