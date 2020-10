Lyric Video: Julia Michaels - Lie Like This

"Piesa "Lie Like This" este vorba despre a ezita în legătură cu un lucru nou, frumos, dar și despre a te abandona lui, pentru că știi că este cu adevărat special. Există un spectru larg al dragostei. Acum plângi, prăbuşindu-te pe podea, că v-ati despărţiti sau ceva nu a funcționat așa cum ți-ai dorit; apoi, dintr-o dată, te săruți într-un parc și te ții de mână cu cineva nou și ai fluturi în stomac. Dragostea are un spectru foarte de larg, o gamă diversă de emoții, și am vrut să îi sintetizez esenţa într-un cântec", a explicat Julia Michaels.

Anul trecut, Julia Michaels a lansat EP-ul "Inner Monologue Part 2", dar și prima sa colaborare cu James Bay, pentru piesa "Peer Pressure". În versurile melodiei, cei doi ne reamintesc de importanța intimității într-o relație de iubire.

Julia Michaels compune versuri de la vârsta de 15 ani. "Issues" i-a adus succesul în cariera solo, piesa urcând pe locul 11 în topul Billboard Hot 100. A fost în top 10 în numeroase țări și i-a adus o nominalizare la premiile Grammy, la categoria "Cea mai bună piesă a anului". În România, "Issues" s-a clasat pe locul I în topul Media Forest.

Înainte de a se lansa ca artist, a compus piese pentru Fifth Harmony (All in my head), Justin Bieber (Sorry), Britney Spears (Slumber Party) și mulți alții. 12 dintre melodiile compuse de ea pentru alți artiști au intrat în Billboard Top 100, pavându-i astfel drumul spre succes.

