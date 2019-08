Lyric Video: In Flames - Voices

"Voices" este unul dintre multiplele single-uri extrase de pe albumul "I, The Mask", lansat de In Flames în primăvara acestui an. Creatura care apare în videoclip este de altfel simbolul acestui album şi cea mai nouă iteraţie de The Jesterhead, mascota grupului pe parcursul release-urilor sale din ultimele decenii. Artwork-ul albumului este o creaţie a lui Blake Armstrong.

Discul cel nou a debutat prin Nuclear Blast la nivel global şi Eleven Seven în America de Nord. Include 12 piese noi şi i-a readus în studio pe cei de la In Flames alături de producătorul Howard Benson. Acesta a colaborat cu My Chemical Românce şi Motorhead, lucrând şi cu In Flames la albumul din 2016, "Battles". Acel release a alienat o parte din fani din cauza introducerii unei mari cantităţi de elemente electronice.

Pentru discul din 2019 chitaristul Bjorn Gelotte şi solistul Anders Friden au colaborat îndeaproape într-un studio mic din Los Angeles. Au lucrat îndeaproape la linii vocale, riff-uri, aranjamente şi mici detalii. O metodă similară a fost încercată şi la "Battles" cu 3 ani în urmă. În acest moment In Flames îl are ca toboşar pe Tanner Wayne, care a colaborat cu trupele Underminded, Scary Kids Scaring Kids şi Chiodos.

El îi ia locul lui Joe Rickard, care apare pe ultimele 2 albume, dar nu a participat la reprezentaţiile live ale trupei din ultimul an. Tot în lineup-ul actual se află şi basistul american Bryce Paul, care a colaborat cu grupul suedez de la plecarea lui Peter Iwers în noiembrie 2016. Printre single-urile lansate în ultimul an se numără "Burn", "I, The Mask", dar şi "I Am Above", care are un videoclip cu actorul suedez Martin Wallstrom în rol de protagonist. Îl cunoaştem din serialul "Mr. Robot", unde joacă alături de Rami Malek.

In Flames a cântat ultima oară în România în 2011, la Arenele Romane, în cadrul unui concert unde s-a făcut mosh pit ca la carte.