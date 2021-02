Lyric Video: FINNEAS - American Cliché

La doar 23 de ani, Finneas este un artist, compozitor și producător de succes. Publicul îl cunoaște grație colaborării cu sora sa, Billie Eillish, alături de care a câștigat în 2020 premiul Grammy în categoria Album of the Year pentru "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Tânărul artist are în palmares și alte 4 premii Grammy, precum și alte colaborări, cu artiști precum Selena Gomez (pentru piesa "Lose You to Love Me") și Camila Cabello (pentru două piese de pe albumul "Romance".

Single-ul "American Cliché" vine după o serie de melodii promovate în emisiunile lui Fallon și Kimmel, piesa ca "What They'll Say About Us" și "Can't Wait to Be Dead".

În 2019, Finneas lansa EP-ul solo "Blood Harmony". Materialul a fost lansat după încheierea înregistrărilor pentru albumul surorii sale, Billie, de aici venind și ideea titlului acestui EP. Este "o expresie pentru sound-ul care se naște atunci când frații cântă împreună, acea legătură biologică".