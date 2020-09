Lyric Video: David Guetta & Sia - Let’s Love

După mai multe colaborări de succes, precum "Titanium", "Flames", "She Wolf" și "Bang My Head", David Guetta și Sia își folosesc din nou forța creativă pentru a aduce publicului alinare în vremuri apăsătoare. "Let’s Love" este o piesă ce debordează de optimism, David Guetta simțind că avem cu toții nevoie de mai multă iubire și empatie.

"În această perioadă de izolare am fost extrem de inspirat să lansez muzică care să ridice spiritele. Îmi place să produc piese de club, dar în același timp, în special acum, simt nevoia să creez muzică ce transmite <<o stare de bine>>. "Let’s Love" e despre iubire, speranță și a aduce oamenii împreună și, încă o dată, Sia s-a autodepășit în interpretarea vocală", a transmis David Guetta.

Noua colaborare a lui Guetta cu Sia vine la doar câteva săptămâni de la lansarea piesei "Riding On My Bike" a artistei australiene. Piesa face parte din proiectul caritabil "At Home With The Kids", lansat prin intermediul Atlantic Records.

Sia Furler are în palmares atât hituri solo – "Cheap Thrills", "Chandelier" – cât și piese de succes compuse pentru artiști precum Christina Aguilera, Eminem, David Guetta, Afrojack, Jennifer Lopez, Shakira, Rihanna, Kylie Minogue, Leona Lewis, Katy Perry, Britney Spears, Jessie J și Celine Dion. "Cheap Thrills" a fost prima piesă cu care Sia a reușit să urce pe prima poziție a topului american Billboard Hot 100.

În 2016, Sia a concertat pentru prima oară în România. Evenimentul a avut loc pe 17 august 2016, în Piața Constituției, și a făcut parte din turneul mondial de promovare a albumului "This is Acting".